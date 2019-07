Un club de para-athlétisme voit le jour à Liège

Le RFCL Athlétisme et Cap2Sports ont uni leurs forces pour créer un club de para-athlétisme, donc les activités se dérouleront au Sart Tilman et sur le site de Naimette-Xhovémont.

Le RFCL Athlétisme et Cap2Sports du CHU de Liège unissent leurs efforts pour créer à Liège un club de para-athlétisme de loisir au Sart Tilman et de compétition à Naimette-Xhovémont, ont annoncé les initiateurs du projet ce lundi. Cette initiative a pour objectif de rassembler des athlètes et des entraîneurs confirmés valides et moins valides pour promouvoir ce sport en Province de Liège.

Le RFCL Athlétisme est une ASBL engagée dans l’éducation sportive à des fins de santé, de loisirs ou de compétition. Cap2Sports est elle aussi une ASBL, créée par le CHU de Liège. Ces deux associations ont décidé d’unir leurs forces. «Au RFCL Athlétisme, une section ‘handi’a existé par le passé. Nous la relançons aujourd’hui avec ce rapprochement avec Cap2Sports qui proposera son activité ‘loisirs’à ses patients tandis que le club d’athlétisme accueille ceux qui souhaitent faire de l’athlétisme de compétition», a commenté Alain Decors, président du club Sang et Marine. L’athlétisme sera la quinzième activité qu’ils proposeront ensemble, après le handball, le basket, le tennis, le hockey, le cyclisme, le VTT,…, en mettant à la disposition des athlètes du matériel adapté.

La séance ‘loisirs’hebdomadaire organisée par Cap2Sports se déroulera sur la piste du Sart Tilman. Les séances d’entraînement organisées par le RFCL se dérouleront sur la piste de Naimette-Xhovémont. Des athlètes et entraîneurs paralympiques participeront également à l’encadrement. «La formation d’encadrants est également au centre du projet grâce à son intégration au sein de la Ligue Handisport Francophone et de la Ligue Belge Francophone d’Athlétisme», notent les initiateurs du projet.

De son côté, le CHU de Liège apporte un autre soutien de taille avec ‘SportS2’, un Service Pluridisciplinaire – Orthopédie – Rééducation – Traumatologie – Santé du Sportif. Ce centre médical d’excellence (CHU et ULiège) est reconnu par la FIFA et le Comité International Olympique (CIO) et met aussi tous ses experts au service des sportifs souffrant d’un handicap. «L’objectif est de donner le goût du sport aux personnes souffrant de handicap et de permettre à celles qui le désirent, en les encadrant médicalement, de vivre leur rêve de compétition jusqu’au plus haut niveau», a conclu le Pr. Jean-François Kaux, chef du service.

Le lancement de la nouvelle section para-athlétisme se fera à l’occasion d’une course de 100 mètres en chaise au Meeting International de la Province de Liège le 17 juillet prochain. Ce sera une première.