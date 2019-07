LIVE | Les sprinters prêts pour la grande bagarre lors de la 4e étape du Tour

La quatrième étape du Tour de France s’est élancée mardi à 12 h 25. Elle conduit les 176 coureurs de Reims à Nancy, au long d’un parcours sans difficulté long de 213,5 kilomètres.

Deux côtes de 4e catégorie et un sprint intermédiaire pimenteront celui-ci. Ils ne devraient toutefois pas priver les meilleurs sprinters d’une explication à l’arrivée programmée à partir de 17 h 10.

La première arrivée au sprint, samedi devant le Château de Laeken à Bruxelles lors de l’étape initiale, a été gâchée par une chute à un peu plus d’un kilomètre de la ligne d’arrivée. Mike Teunissen a profité de la chute de son leader dans cet exercice Dylan Groenewegen pour s’imposer et enfiler le maillot jaune. Peter Sagan, Caleb Ewan et autre Elia Viviani devraient avoir l’occasion de prendre leur revanche mardi.

Après son numéro dans le final de la 3e étape, le Français Alaphilippe est le nouveau maillot jaune. Il possède 20 secondes d’avance sur Wout van Aert, porteur du maillot blanc du meilleur jeune. Le Néerlandais Steven Kruijswijk est 3e à 25 secondes.

Tim Wellens est le nouveau propriétaire du maillot à pois du meilleur grimpeur. Il compte sept points, quatre de plus que Xandro Meurisse. Le coureur de Lotto-Soudal est assuré de le conserver encore une journée puisqu’il n’y a que deux points à gagner.

La Côte de Rosières (1 km à 7%) est située au km 121. Plus intéressante sur le plan stratégique, la Côte de Maron (3,2 km à 5% de moyenne) survient à 15 km de l’avenue d’Austrasie où sera jugée l’arrivée au bout d’une longue ligne (presque) droite de 1 500 mètres.

Une ultime bosse, à Villers-Lès-Nancy, à 10 km de l’arrivée, précédera la fin d’étape en légère descente.

Les sprinters, et autres candidats au maillot vert, auront eu l’occasion de s’échauffer à Lérouville où le sprint intermédiaire du jour est situé après 147 kilomètres.