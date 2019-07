La crème solaire «interdite», remise sur le marché par le SPF: Test Achats attend des réponses

Il y a quelques semaines, suite à une enquête menée par Test Achats, la protection solaire ISDIN Fotoprotector Pediatric 50 + était retirée des rayons dans les pharmacies. Depuis lors, le SPF Santé a levé la quarantaine sans donner plus d’explications.

ISDIN En mai dernier, à l’approche des vacances et de la période estivale, Test Achats publiait les résultats d’un test effectué par leurs soins sur toute 14 protections solaires SPF 50 +. L’organisme de défense des consommateurs avait pointé l’un d’eau, l’ISDIN Fotoprotector Pediatric 50 +, censé offrir une protection maximale aux enfants. Or, d’après l’expérience de Test Achat et comme Julie Frère (porte-parole de Test Achats) l’expliquait alors dans un reportage du JT de la RTBF, ce soin n’offrait qu’une protection de 15.

Ni une, ni deux, le SPF Santé avait été interpellé et avait retiré momentanément le produit des rayons, par mesure préventive.

Cette mise en quarantaine a été levée par le SPF Santé, il y a quelques jours et ce sans que Test Achats n’ait été informé de cette décision. Comme il l’explique sur son site, l’organisme de défense des consommateurs réaffirme «l’objectivité et la fiabilité» de ses précédentes analyses.

De son côté, le SPF Santé a donné le feu vert aux pharmaciens pour remettre le produit dans leurs rayons expliquant que les tests réalisés sur ce soin par Test Achats auraient connu des ratés.

Vu l’opacité du dossier et le manque d’explications émanant du SPF Santé, une rencontre avec Test Achats est prévue ce matin.