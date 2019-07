Après des piges à Mouscron et l’Antwerp, le Mexicain Omar Govea rejoint Zulte Waregem

Omar Govea va poursuivre sa carrière à Zulte Waregem. Le milieu de terrain mexicain, qui a joué à l’Antwerp la saison dernière, a signé un contrat de trois ans avec l’Essevee (avec une option d’un an supplémentaire).

Zulte Waregem est venu chercher Govea, 23 ans, au FC Porto qui l’avait prêté à l’Antwerp la saison dernière. Il y avait disputé les play-offs 1 après avoir connu de nombreuses blessures. Govea avait déjà joué en Belgique durant la saison 2017-18 à l’Excel Mouscron.

«C’est un autre pas en avant dans ma carrière. J’aime les grands défis, c’est ce que je trouve ici», a dit Govea mardi sur le site de Zulte Waregem. «Je ne vois et ne ressens que des signaux positifs: les gens travaillent dur pour mettre sur pied une équipe compétitive et l’entraîneur m’a exprimé beaucoup de confiance. Je ferai tout ce que je peux pour devenir un maillon important et me donner 200% pour l’équipe et les supporters.»

Zulte Waregem a déjà renforcé le noyau avec l’Australo-Grec George Timotheou (Schalke), le Grec Nikos Kainourgios (AE Sparti), le Suisso-Camerounais Dimitri Oberlin (FC Bâle), l’Anglais Cameron Humphreys (Manchester City), le Géorgien Luka Zarandia (Arka Gdynia) et le Canado-Jamaïcain Cyle Larin (Besiktas)..