Eden Hazard: son «premier jour de travail» au Real Madrid

Finies, les vacances. Plusieurs Diables rouges ont repris le travail, en club, en ce début de semaine.

Eden Hazard a ainsi posté une photo de lui, sur Twitter, avec la légende «Premier jour au travail»#HalaMadrid. Il a fait la connaissance de ses nouveaux équipiers au Real, avec la complicité de Thibaut Courtois, également présent.

Cette reprise sous la forme de tests médicaux, avant quelques entraînements en Espagne, sera marquée par une tournée aux États-Unis, prévue à la mi-juillet.

Day 1 in the new office!

Premier jour au travail ???? #HalaMadrid pic.twitter.com/sUcHmsihZw