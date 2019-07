Pella sort Raonic au bout du suspense et complète le plateau des quarts de finale

Mené deux sets à rien par le Canadien Milos Raonic (ATP 17), finaliste 2016, l’Argentin Guido Pella (ATP 26) s’est imposé au bout du suspense après 3h41 de match sur le court N.3 de Wimbledon, lundi en huitièmes de finale.

Pella, 29 ans, n’avait jamais dépassé le cap du troisième tour en Grand Chelem. Lundi, il s’est qualifié pour les quarts à l’All England Club en battant Raonic 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 (3) et 8-6. Il défiera mercredi l’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 22), adversaire de Steve Darcis au 2e tour.

Raonic, habitué des lieux, restait sur deux quarts de finale à Londres. Outre sa finale perdue en 2016 contre Andy Murray, le Canadien de 28 ans a aussi atteint les demies en 2014.

Le vainqueur du duel entre Pella et Bautista Agut défiera David Goffin (ATP 23) ou le N.1 mondial serbe Novak Djokovic en demies. Dans la partie inférieure du tableau, Rafael Nadal (ATP 2) et Roger Federer (ATP 3) pourraient se retrouver dans l’autre demie s’ils parviennent respectivement à se débarrasser de Sam Querrey (ATP 65) et Kei Nishikori (ATP 7).