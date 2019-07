SOCIAL La grande restructuration annoncée ce dimanche chez Deutsche Bank (cf. nos éditions d’hier) n’aura pas d’impact en Belgique: l’entité belge est «en croissance et se porte bien», et, signale son porte-parole, Jean-Michel Segers elle est déjà inscrite dans la nouvelle stratégie de la banque vers la banque de détail et la banque transactionnelle pour les entreprises, recentrée sur l’Europe et l’Allemagne.