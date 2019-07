L’été enchanté de Glauque

Glauque n’a sorti que deux titres. Le groupe namurois est pourtant à l’affiche de pas moins de 13 festivals cet été. Et c’est mérité.

Assis à la terrasse du centre culturel de Bomel, à l’arrière de la gare de Namur, les gars de Glauque sont chez eux. Voilà plusieurs mois qu’ils y sont en résidence. Ils préparent une belle série de concerts répartis sur tout l’été.

Quand un client qui surprend la conversation les interpelle, ils répondent: «On fait de la musique électronique et du rap.» Ah oui du rap, avec la vague actuelle, ça marche… «On essaie de faire un peu différent. C’est pas fait exprès, mais c’est vrai que ça aide.» De leur musique on dira aussi qu’elle est sombre et dansante à la fois, avec le côté direct du rap. Plutôt nocturne en un mot.

Le groupe a commencé à deux, il y a un an et demi à peine. Quand Louis, au micro, demande à son frère Lucas de lui faire de la musique. «Je suivais un master, ça ne m’arrangeait pas à ce moment-là, alors je l’ai renvoyé vers Aadriejan qui avait étudié le piano classique dans la même école que moi», dit Lucas. Et puis de deux, ils ont très vite été cinq. Avec Baptiste à la production et Aaron comme second chanteur. Très vite aussi vient le premier concert en février 2018. Suivi d’un autre, à peine un mois plus tard: «On n’avait rien, on s’est mis à composer comme des fous.»

Et puis il y a un peu plus d’un an, c’est le Concours circuit, dont ils atteignent la finale. «C’est le plus gros tremplin pour les jeunes groupes en Wallonie, ça nous a donné une très belle visibilité.»

Depuis ils ont sorti deux titres, Robot, et tout récemment, Plane. Mais c’est surtout via le live que les cinq Namurois de Glauque ont bâti leur réputation. Les voilà programmés dans une belle liste de festivals cet été. Ils ont hâte, mais: «On a la tête dedans, on a encore un peu de mal à se rendre compte. L’an dernier on jouait devant 50 amis…»

Un EP? Trop court pour tout montrer

Ils ne sortiront pas d’EP, format hybride entre le single et l’album, comme la plupart de jeunes groupes: «c’est compliqué de montrer tout ce qu’on a envie de faire dans un format si court». Alors, ils attendront encore pour un album parce qu’il ne suffit pas de «mettre les dix chansons qu’on joue en live sur un album et hop. Ça ne marche pas comme ça. On est cinq avec des cultures et des goûts musicaux très différents. On est en construction, on teste encore des trucs. On ne vient pas du milieu, on n’a pas les codes du rap. On vient d’une petite ville tranquille on ne va pas se la jouer mecs de la cité de Salzinnes! (rire) On est un vrai groupe et on essaie de faire sauter les barrières en musique….»

Le 12/07 à Dour, le 14/07 à Lasemo, le 19/07 aux Francofolies de Spa, le 27/07 au Blue Bird Festival, le 02/08 à Esperanzah!, le 03/08 au Ronquières festival, le 14/08 au Brussels Summer Festival, le 23/08 au Bucolique festival, le 24/08 au Cabaret vert (Charleville – Mézières, Fr) et le 15/11 au Sonic Visions Festival (Esch-sur Alzette, Lu).