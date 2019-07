Divock Origi a repris l’entraînement avec Liverpool

File photo dated 07-01-2019 of Liverpool’s Divock Origi.! only BELGIUM! Photo News

Divock Origi est toujours un joueur de Liverpool pour le moment. Le Diable Rouge de 24 ans n’était pas un pion majeur la saison dernière chez les Reds malgré quelques buts très importants.

En attendant de peut-être émigrer ailleurs pour avoir davantage de temps de jeu, Origi se concentre sur la reprise avec Liverpool. «Nous visons une deuxième victoire consécutive en Ligue des champions et nous voulons gagner le plus possible», explique l’attaquant.

Liverpool peut se vanter d’une saison réussie. Si l’équipe de Jürgen Klopp a dû laisser le titre à Manchester City en Premier League, elle a remporté la Ligue des champions. Avec deux buts en demi-finale contre Barcelone et un but en finale contre Tottenham, Origi a été ultra-précieux pour son équipe. Mais le Diable Rouge est confronté à un dilemme: restera-t-il dans l’ombre de Mohamed Salah et Roberto Firmino, ou deviendra-t-il titulaire dans une équipe moins forte sur le papier?

Pour l’instant, Origi est toujours sous contrat avec Liverpool, où il a repris les entraînements lundi. Sur le site de l’équipe, l’attaquant explique ses ambitions pour la saison prochaine. «La victoire finale de la Ligue des champions donne envie de gagner davantage. Nous visons un deuxième trophée et nous voulons gagner autant que possible. Tout comme la saison dernière, nous devons aborder match par match, bien nous préparer avec au bout nous l’espérons un bon résultat. Tout le monde a un an de plus et nous avons maintenant l’expérience de gagner une Coupe, donc je pense que nous revenons plus forts et avec une plus grosse envie.»

Origi est resté silencieux sur son avenir. Cependant, il a admis qu’il était prêt pour l’année à venir. «Je pense qu’il est toujours bon de se ressourcer et de simplement se relaxer. C’était nécessaire après une bonne mais épuisante saison. Mais les batteries ont été rechargées et tout le monde est content d’être de retour.»