La star de la techno belge Amelie Lens en DJ set à l’Atomium le 15 juillet

Amelie Lens jouera un DJ set à l’Atomium le 15 juillet. Un événement techno qui mettra en avant le monument.

La DJ belge Amelie Lens livrera un set à l’Atomium de Bruxelles le 15 juillet prochain, annoncent les organisateurs lundi. L’événement est proposé par le média culturel français « Cercle » en collaboration avec visit.brussels et la Ville de Bruxelles.

«Cercle» est connu pour créer des expériences sonores et visuelles tout en sensibilisant les spectateurs au patrimoine, à l’art et à la culture. «Un lundi sur deux, un artiste et un lieu sont mis en valeur pendant 1 heure par le biais d’une performance diffusée depuis un lieu inattendu. Le live est suivi d’une interview via Facebook Live», expliquent les organisateurs.

La performance d’Amelie Lens sera retransmise en direct sur la page Facebook de «Cercle». Le live sera suivi d’une interview de l’artiste, durant laquelle les internautes pourront poser leurs questions.

Ce n’est pas la première fois qu’Amelie Lens se produira pour Cercel: en 2017, elle s’était produite au Glazart, une ancienne gare parisienne transformée en salle de concert. Voici le DJ set qui avait été diffusé à l’époque.