Le dessin animé Mulan adapté en film: voici les premières images

Le studio Disney a dévoilé les premières images du film «Mulan», tiré du dessin animé créé en 1998. Il sortira dans les salles en mars 2020.

Ce n’est pas le premier et certainement pas le dernier. Après «Le Livre de la jungle», «Alice au pays des merveilles» ou encore «La Belle et la Bête», c’est au tour de Mulan d’être adapté en film. Plus de vingt ans après le dessin animé, les aventures de la jeune Chinoise reviennent en film. Le studio Disney vient de dévoiler les premières images avec une bande-annonce.

C’est la comédienne Liu Yifei qui va incarner le rôle de Mulan. Elle est bien accompagnée puisque Donnie Yen (il joue le rôle de Chirrut Imwe dans Star Wars Rogue One) et l’incontournable Jet Li occuperont des rôles principaux dans l’histoire.

Le film sortira dans les salles obscures en mars 2020. Pour rappel, Mulan est une jeune chinoise qui se déguise en garçon pour pouvoir intégrer l’armée, qui ne compte que des hommes.

Une chose est sûre: au vu des premières images, le film a déjà l’air plus riche en actions et effets spéciaux que le dessin animé, sorti en 1998.