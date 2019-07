DIRECT | La troisième étape du Tour démarre de Binche pour rejoindre Épernay, en France

Le Tour de France quitte la Belgique lundi à l’occasion de la 3e étape. Le plat pays aura l’honneur d’un troisième départ d’étape, à Binche, fief des Wanty-Gobert.

Le peloton regagnera ensuite la France où l’arrivée sera située à Épernay, au cœur des vignobles de Champagne, après 215 kilomètres de course. L’arrivée de l’étape, jugée au bout d’un final en montée (500 m à 8%), aiguise l’appétit des puncheurs.

EN IMAGES | La fièvre du Tour a envahi Binche

La caravane du Tour de France quittera la Belgique après 12 km pour rejoindre l’Hexagone. Quatre ascensions sont répertoriées dans les 42 derniers kilomètres. La Côte de Nanteuil-la-Forêt (4e catégorie, 1,1 km à 6,8%), la Côte d’Hautvillers (4e catégorie, 900 mètres à 10,5%), la Côte de Champillon (3e catégorie, 1,8 km à 6,6%) et la Côte de Mutigny (3e catégorie, 900 mètres à 12,2%). Cette dernière constitue le premier des huit «points bonus» qui parsèment le parcours du Tour: 8, 5 et 2 secondes de bonifications y seront attribuées aux trois premiers coureurs à le franchir. Il s’agit d’une nouveauté de cette édition: des secondes de bonifications sont attribuées au sommet de certains cols.

À noter que la Côte du Mont Bernon (1 km à du 5,5%), à 4 km de l’arrivée, n’est pas prise en compte pour le classement de la montagne, mais peut également inspirer les audacieux.

L’arrivée de l’étape est jugée au bout d’un final en montée (500 m à 8%) et convient donc aux puncheurs comme Greg Van Avermaet, Dylan Teuns, Tim Wellens et Wout van Aert côté belge, mais aussi à des hommes comme Peter Sagan, Julian Alaphilippe, Michael Matthews, Sonny Colbrelli, Edvald Boasson Hagen, Alejandro Valverde et le maillot jaune Mike Teunissen.

Ce qui signifie qu’on devrait retrouver aux avant-postes les porteurs des différents maillots distinctifs, à savoir le maillot jaune Teunissen, son équipier maillot blanc van Aert, le maillot à pois Van Avermaet et Sagan, qui porte le maillot vert vu que Teunissen est en tête du classement général et du maillot par points.

Départ de Binche à 12h10, lancé à 12h20, arrivée à Epernay vers 17h30.