Ce photomontage est si bon que même Snoop Dogg est convaincu qu’il était avec Kurt Cobain

Snoop Dogg en train de fumer en compagnie de Kurt Cobain: la photo est iconique. Trop sans doute. Même le rappeur s’est fait prendre.

«Le jeune Dogg avec Kurt en 1992», écrit Snoop Dogg sur son compte Instagram, partageant la photo de lui et du leader de Nirvana. Le rappeur est convaincu que la photo est réelle… mais il ne s’agit que d’un photomontage.

L’image provient de l’esprit farceur de Vemix, un compte Instagram spécialisé dans le photomontage affichant ensemble des célébrités.

Robin Williams déchaîné avec les Beastie Boys, Maryline Monroe dans le film «Massacre à la tronçonneuse», Tupac au billard avec Martin Luther King, Les Beatles en train d’écouter Metallica et The White Stripes ou encore Jean-Claude Van Damme en plein exercice sous les yeux de Snoop Dogg. Autant de facéties publiées par Vemix.

Le photomontage de Kurt Cobain et Snoop Dogg provient de deux images distinctes, comme l’ont expliqué de nombreux internautes.

Yo @SnoopDogg smoked himself so stupid that foo really thought this shit was real lmfao pic.twitter.com/LOWQuT6JZj