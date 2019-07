Et si Romelu Lukaku rejoignait l’Italie, mais pas l’Inter Milan?

L’attaquant de Manchester United et des Diables rouges est annoncé depuis plusieurs semaines du côté de l’Inter Milan.

Il s’agit d’ores et déjà de l’un des feuilletons du mercato estival. Selon des médias anglais (Sun) et italien (La Repubblica), Romelu Lukaku pourrait rejoindre prochainement l’Italie, mais pas du côté de l’Inter où son nom circule depuis quelques semaines.

Le montant (on parle de 75 millions d’euros)réclamé par Manchester United, actuel club du Diable rouge, semble en effet refroidir le club milanais qui souhaiterait davantage se tourner vers un échange. Les noms de l’attaquant argentin Mauro Icardi et du médian banni des Diables Radja Nainggolan ont ainsi été cités (plus d’infos ici).

Mais d’autres clubs italiens pourraient montrer de l’intérêt pour le meilleur buteur de notre équipe nationale: la Juventus et Naples. Le club anglais de Lukaku aurait en effet proposé l’attaquant à ces deux équipes. Le Sun affirme ainsi que Federico Pastorello, l’un des agents de Lukaku, aurait déjà pris langue avec Maurizio Sarri (nouveau T1 de la Juventus) et Carlo Ancelotti (T1 de Naples).