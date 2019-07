PHOTOS | Un mariage et un enterrement, seuls imprévus du Tour à Bruxelles

Si le Grand Départ du Tour de France a été une réussite sur la route, il en a été de même dans la coulisse. Petit coup d’œil furtif au centre de commandement installé à Bruxelles.

Avec près d’un million de spectateurs recensés en quatre jours, le passage du Tour à Bruxelles représentait un défi de taille pour les autorités de la capitale. Toutefois, à quelques heures du départ de la caravane, police et autres services de sécurité affichent un large sourire. C’est qu’aucun incident notable n’est venu gâcher la fête. Pour le plus grand bonheur de la cinquantaine de partenaires (à savoir la police locale et fédérale, la protection civile ou encore Bruxelles Mobilité et les organisateurs du Tour) réunis depuis jeudi dans un centre de commandement tenu secret.

«Le premier bilan de ce long week-end est très positif, note Ilse Van De Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles. Les spectateurs ont bien suivi les consignes qui leur avaient été communiquées et nous n’avons dû faire face à aucun problème majeur.»

Le trafic bruxellois bien jugulé lors des journées de samedi et dimanche malgré les craintes que ça suscitait chez les suiveurs notamment, le Tour n’a donc pas été synonyme de calvaire pour les autorités.

«La Grande Boucle demande une grande précision: l’événement se règle des mois à l’avance et rien ne peut être décidé en dernière minute, poursuit Ilse Van De Keere. À part peut-être certains sommets de l’OTAN, c’est sans doute l’événement le plus important que Bruxelles ait dû gérer. Sur le terrain, nous avons bien dû dépanner quelques voitures qui gênaient le parcours (150 durant la 1ère étape et un peu plus de 100 lors de la 2e étape, NDLR) mais ce n’est pas excessif.» La manifestation des activistes écologistes contre Ineos, le sponsor soupçonné de prospection anti-environnementales? «Nous savions qu’il y aurait une petite action menée par quelques personnes. Après avoir discuté avec eux, nous avons décidé de tolérer leurs banderoles. Mais tout s’est bien passé, dans le calme. C’est sans doute la preuve que tout a bien été préparé en amont.»

Le centre de commandement dresse un premier bilan positif de son Grand Départ à Bruxelles. EdA - Alan MARCHAL

Les yeux rivés sur les caméras de la ville et sur leurs écrans d’ordinateur, les différents membres du centre de commandement n’ont donc eu que très peu d’imprévu à gérer. Excepté peut-être un mariage et un enterrement

«On a été surpris par deux événements qui se sont déroulés samedi à Laeken, raconte Ilse Van De Keere. À proximité de l’arrivée de la première étape, l’église de la commune a accueilli un enterrement et un mariage à quelques heures d’intervalle. Étant donné qu’on ne pouvait pas non plus empêcher l’office d’avoir lieu, on a donc trouvé une solution pour que tout le monde puisse accéder à l’église. Ce n’était pas évident car les routes étaient fermées depuis le matin mais on s’en est sorti.»