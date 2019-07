Si la bourgmestre de Verviers ne comprend pas pourquoi elle fait l’objet d’un tel scandale et d’un tel engouement médiatique depuis la fin de semaine, elle confie aussi avoir beaucoup de mal à comprendre la réaction d’autres élus du PS, le président de parti Elio Di Rupo en tête. «Je regrette que mon président ait dit ça (NDLR: en Bureau de parti, vendredi, Elio Di Rupo a qualifié cette nomination d’«inacceptable et inappropriée»), confie Muriel Targnion. Je me sens blessée, blessée par mon parti. Et blessée qu’on parle à ma place. Je regrette que Malik Ben Achour (NDLR: échevin à Verviers) ait ainsi parlé de ma vie privée, de ma fille, de ma maladie. Je regrette aussi qu’André Frédéric (NDLR: député wallon) ait révélé ce qui s’est dit au Bureau. Qu’on me dise en quoi cette nomination est scandaleuse. J’aurais mieux fait de prendre la présidence de l’hôpital de Verviers, un poste que beaucoup voulaient me voir assumer. J’aurais touché 25 000€ par an et personne n’aurait rien dit. Mon parti devrait dire que je respecte la loi, que je respecte les statuts du PS. Pourquoi me faire sentir coupable? M’investir à ce poste chez Luminus, c’est faire preuve de cohérence dans mon travail. Mais encore une fois, on me pointe du doigt. Pourquoi moi et pas l’échevin de Seraing? Je ne comprends pas, c’est injustifié et j’attends qu’on m’explique ce qui fait scandale.»