Tour de France: «C’est un bon résultat», estime Thomas

Wout Van Aert, Geraint Thomas et Egan Bernal réagissent après la deuxième étape du Tour de France, remportée par l’équipe Jumbo-Visma.

Wout Van Aert (BEL/Jumbo), 2e du général et maillot blanc: «C’est un sentiment particulier. On était très motivés et prêts à tout donner. On est devant Ineos, c’est fou. Les émotions après, c’était super. Gagner les deux premières étapes avec l’équipe, c’est un rêve, on va en profiter avec l’équipe ce soir. Demain, c’est bien pour moi, mais aussi pour Mike (Teunissen, maillot jaune). Je le sens très fort.»

Geraint Thomas (GBR/Ineos), 2e de l’étape: «Je pense que c’est un bon résultat par rapport au classement général. Evidemment, nous voulions gagner. 20 secondes (derrière Jumbo), c’est assez important. Nous ne pouvons pas être trop déçus. Ma chute (de samedi)? Je n’ai pas de blessures. J’allais à une allure assez lente quand j’ai heurté la barrière. Je vais vraiment bien.»

Egan Bernal (COL/Ineos), 2e de l’étape: «Nous avons fait vraiment un bon chrono. Nous avons pris du temps sur de bons coureurs du classement général, donc c’est parfait pour nous. Je me suis senti vraiment bien dans ce contre-la-montre par équipes, mieux que l’an dernier. Je peux être satisfait car je ne suis pas un spécialiste et je roulais avec des gars très forts. Je pense déjà à demain (lundi).»