Tour de France: Tiesj Benoot: «Trop vite à 5 coureurs dans ce contre-la-montre par équipes»

L’équipe Lotto-Soudal s’est classée 15e, à 59 secondes de Jumbo Visma, du contre-la-montre par équipes du Tour de France qui a été disputé dimanche à Bruxelles. Tiesj Benoot a indiqué que l’équipe s’est trop vite réduite à cinq coureurs.

«Notre but était de faire mieux et je pense que nous avons été meilleurs que l’an dernier dans cet exercice. Mais nous nous sommes retrouvés trop tôt à seulement 5 coureurs», a indiqué le Tiesj Benoot. «Nous avons tout donné, c’est un fait. L’étape de lundi, entre Binche et Épernay, peut, je pense, être une bonne étape pour notre sprinteur Cabel Ewan. Je pense qu’elle sera néanmoins compliquée à gérer, de même que les deux suivantes, avant la première étape de montagne, jeudi, et l’arrivée au sommet de la Planche des Belles Filles. Le plus important pour l’heure est de rester calme et de tout faire pour éviter les chutes, la course étant naturellement très nerveuse.»