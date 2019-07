Le vélo Qhubeka jaune volé dans le Fan Park du Tour de France: il devait être vendu aux enchères

Un vélo exposé dans le Fan Park du Tour de France à Bruxelles a été volé. Il était destiné à être vendu aux enchères pour financer un programme de charité en Afrique du Sud.

On sait Bruxelles capitale du vélo ce week-end. On la sait aussi capitale du... vol de vélo. Et ce tous les jours de l’année.

Aussi, on a appris qu’un vélo exposé dans le fan park du Tour de France sur la place De Brouckère a été volé. C’est ce qu’annonce en tout cas le flux Twitter de la course. Les faits se seraient produits vendredi soir.

Ce fait divers est d’autant plus regrettable que ces bécanes sont ceux de Qhubeka, un programme de charité veillant à offrir des vélos aux enfants. Ceux-ci, aux couleurs des maillots distinctifs du Tour, doivent être vendus aux enchères en fin de compétition afin de financer des vélos à destination des enfants défavorisés d’Afrique du Sud. C’est le vélo jaune qui a disparu.

??Hier soir, l'un des 4 vélos @Qhubeka exposés au Fan Park de Bruxelles a été volé. La vente aux enchères en fin de Tour de ces vélos permettra de financer des vélos pour les enfants en Afrique du Sud. Aidez-nous à retrouver le vélo jaune Qhubeka ! — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2019

Un appel a été lancé sur les plateformes du Tour de France pour retrouver le vélo manquant.

Le vol a été relayé un peu ironiquement par #protectourbikes, l’action qu’un Bruxellois a lancée pour exiger davantage de sécurité contre le vol de vélo alors que Bruxelles communique beaucoup sur une image positive de la petite reine pendant le Tour. Lui-même s’est fait voler... 3 vélos.