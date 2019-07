GP de judo de Montréal: Matthias Casse (-81 kg) décroche le bronze à Montréal, Willems et Taeymans 5es (-70 kg)

Deux semaines après avoir remporté le titre européen à Minsk, en Biélorussie, Matthias Casse (-81 kg) est monté sur la 3e marche du podium du Grand Prix de judo de Montréal, samedi soir au Canada.

Gabriëlla Willems (-70 kg) pensait aussi obtenir la médaille de bronze. Mais la vidéo a poussé l’arbitre à la disqualifier au profit de son adversaire l’Irlandaise Megan Fletcher, la repoussant à la 5e place finale.

Matthias Casse (IJF 4) a donné l’impression d’être fatigué lors de son combat pour la troisième place contre l’Allemand Timo Cavelius (IJF 53), qui a voulu d’entrée le surprendre par plusieurs attaques. Le champion d’Europe est connu pour sa très bonne défense, ce qui fait qu’aucun des deux n’a marqué de point pendant les quatre minutes de combat. En ‘golden score’, la bonne condition physique de Casse lui permet souvent de faire basculer les combats en sa faveur, ce qui se confirma dans la grande cité québécoise. Après avoir manqué une immobilisation, Casse a dû attendre 2 minutes 40 et le waza-ari qui a suivi son drop-seoi-nage réussi sur son opposant.

Sami Chouchi (IJF 18) a eu la malchance de rencontrer au 2e tour le Japonais Takanori Nagase (IJF 58), champion du monde 2015. Le futur vainqueur s’est imposé après 2:06, sur un ippon (o-soto-gari). Il avait déjà battu le Bruxellois lors du Grand Chelem d’Ekaterinburg au mois de mars.

Nagase, médaille de bronze aux JO de Rio en 2016, a ensuite battu Casse en demi-finale, également sur ippon, après 2:52 de combat.

Gabriëlla Willems (IJF 29) a eu moins de chance dans son combat contre Fletcher (IJF 20). Après une séquence au sol de plus d’une minute, Fletcher a abandonné sur une clé de bras. Gabriëlla Willems pensait avoir obtenu la victoire sur ippon. L’arbitre a ensuite demandé de regarder la vidéo. Il a disqualifié la Liégeoise pour avoir appliqué sa clé non pas au coude mais au poignet. L’ippon de Willems a été enlevé parce qu’elle s’était apparemment trompée de prise et était accordé à Fletcher.

Roxane Taeymans (IJF 30) s’est également classée cinquième lorsqu’elle a concédé un waza-ari, sur drop-seoi-nage, de la Sud-Coréenne Seongyeong Kim (IJF 38) après 2min44 dans l’autre combat pour le bronze dans cette catégorie des moins de 70 kg.

Sophie Berger (-78 kg) montera sur les tatamis montréalais