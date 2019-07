VIDÉO | Wimbledon: Murray et Serena Williams poursuivent l’aventure en double mixte

Le Britannique Andy Murray et l’Américaine Serena Williams, exceptionnellement associés en double mixte, ont remporté leur premier match, samedi, à Wimbledon.

Le duo d’anciens N.1 mondiaux a battu 6-4, 6-1 l’Allemand Andreas Mies et la Chilienne Alexa Guarachi.

A match made for #Wimbledon@serenawilliams and @andy_murray are victorious on their mixed doubles debut together on Centre Court pic.twitter.com/v76pzIiU1e