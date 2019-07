VIDÉOS | Plusieurs blessés dans une explosion de gaz en Floride

Une explosion de gaz a fait plusieurs blessés dans la ville de Plantation en Floride.

Le sinistre a frappé un centre commercial et montrant des images impressionnantes de bâtiments éventrés et de gravats jonchant la route.

«Explosion au gaz […] plusieurs patients» blessés, ont tweeté les pompiers de Plantation, ville à près de cinquante kilomètres au nord de Miami. Selon la chaîne locale WPLG, l’explosion a eu lieu dans un centre commercial et une salle de gym a été particulièrement endommagée. Toujours selon la même source, vingt personnes ont été blessées, dont deux gravement.

PLANTATION EXPLOSION: Officials have not yet released details on how many injuries occurred after a gas explosion at The Fountains shopping center in Plantation – https://t.co/21ds3fW4iq pic.twitter.com/sKylgUUMRd