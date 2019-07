VIDÉO | Wimbledon: Roger Federer écarte Pouille sans trembler

Roger Federer (ATP 3) s’est qualifié pour les 8e de finale de Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de tennis de la saison, en écartant le Français Lucas Pouille (ATP 28) 7-5, 6-2, 7-6 (7/4). La rencontre a duré 2 heures et 5 minutes

Dans sa quête d’un neuvième sacre sur le gazon londonien, Federer trouvera à présent sur sa route l’Italien Matteo Berrettini (ATP 20), venu à bout de l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 24) après un marathon de 4 heures et 19 minutes conclu 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 4-6, 7-6 (7/5), 6-3.

It’s hard to stop @rogerfederer in this kind of form…



The Swiss defeats Lucas Pouille 7-5, 6-2, 7-6(4) to notch his 350th match win at Grand Slams - the first player in history to reach the milestone#Wimbledon pic.twitter.com/A1sBL0HS5L