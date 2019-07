Un nouveau navire humanitaire défie Salvini et accoste de force à Lampedusa

Un navire humanitaire, l’Alex, avec 41 migrants à bord, a accosté de force samedi dans le port de l’île italienne de Lampedusa, après le Sea-Watch la semaine dernière, défiant la politique des ports fermés voulue par le ministre de l’Intérieur Matteo Salvini.

D’importantes forces de police attendaient l’Alex, affrété par le collectif italien de gauche et d’extrême gauche Mediterranea, selon les images de la télévision italienne.

Urgent from #Lampedusa. Even though, we docked, Italian authorities are preventing us from disembarking the rescued people. Salvini is pushing to send us back to the sea and go to Malta. They only offer to give us water,food. Nothing is official yet. We wait for an answer. #Alex pic.twitter.com/HKDRpu5MMd