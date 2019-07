Wimbledon: Rafael Nadal domine Tsonga en trois sets, Murray éliminé du double messieurs

L’Espagnol Rafael Nadal, deuxième joueur mondial, a dominé le Français Jo-Wilfried Tsonga (WTA 72) 6-2, 6-3, 6-2 au 3e tour de Wimbledon, samedi.

Nadal, double vainqueur sur le gazon londonien, affrontera à présent le Portuguais Joao Sousa (ATP 69) ou le Britannique Daniel Evans (ATP 61) en 8e de finale du troisième Grand Chelem de la saison.

Rafa rolls on...



Equalling Bjorn Borg’s record of 51 #Wimbledon men’s singles victories, @RafaelNadal defeats Jo-Wilfried Tsonga to progress to the fourth round for the ninth time pic.twitter.com/wL2yx1sH1u