VIDÉO | Dérapage verbal de Fognini à Wimbledon: «Une bombe devrait exploser sur ce club»

Nouveau dérapage verbal du joueur italien de 32 ans. Mécontent du choix du court pour son troisième tour, Fabio Fognini n’a pas fait dans la dentelle.

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP