Wimbledon: Ashleigh Barty et Serena Williams rejoignent les huitièmes

Serena Williams passe avec succès le test Julia Görges

Photo News Serena Williams, 10e joueuse mondiale, s’est qualifiée samedi pour les 8e de finale du tournoi de Wimbledon en écartant l’Allemande Julia Görges (WTA 18) 6-3, 6-4, un vrai test pour l’Américaine de 37 ans face à une joueuse croisée l’année dernière en demi-finales.

Il y a un an, l’Allemande, qui jouait la première demi-finale de sa carrière en Grand Chelem, avait été battue assez nettement 6-2, 6-4. Un an après, elle a subi le même sort face à l’ex N.1 mondiale, à un jeu près.

Serena, en quête d’un 8e trophée sur la gazon du All England et d’un 24e titre du Grand Chelem, s’est rassurée après avoir mis du temps à rentrer dans son tournoi. Face à Görges, elle s’est montrée solide, patiente, et redoutablement efficace.

Au prochain tour, elle affrontera l’Espagnole Carla Suarez Navarro (WTA 31) qui a éliminé la lucky loser américaine Lauren Davis (WTA 95), tombeuse de la tenante du titre Angélique Kerber au 2e tour, 6-3 et 6-3.