Maxime Monfort: «Le départ du Tour en Belgique ajoute un peu plus de magie»

Maxime Monfort, 36 ans, dispute son 20e grand tour, et son 7e Tour de France. Il retrouve la Grande Boucle après six ans d’absence. BELGA / YORICK JANSENS

Le 106e Tour de France s’est élancé samedi midi de la Place Royale de Bruxelles. Le peloton arrivera vers 17h00 devant le Château Royal de Laeken après une boucle de 194,5 km qui ira jusqu’à Charleroi avant de remonter vers la capitale.

+ GRAND ANGLE | Nos 10 favoris de cette édition 2019 du Tour de France

Maxime Monfort (Lotto Soudal) est un des deux coureurs wallons du peloton de la Grande Boucle.

«Je suis super content d’être là, c’est un superbe endroit, une belle fête populaire, comme c’était déjà le cas jeudi lors de la présentation des équipes», a déclaré Maxime Monfort sur la ligne de départ. «Le grand départ du Tour en Belgique, ça ajoute un peu de magie».

Maxime Monfort, 36 ans, dispute son 20e grand tour, et son 7e Tour de France. Il retrouve la Grande Boucle après six ans d’absence.

«Ca me manquait», dit le Nandrinois. «On est peut-être un peu plus nerveux le jour du départ, mais c’est ma 16e année dans le peloton, je sais ce que c’est. Je suis là pour aider l’équipe, c’est pour ça que j’ai été sélectionné. Je suis prêt à ça, je me suis bien préparé. Les rôles sont clairs chez Lotto Soudal». BELGA/YORICK JANSENS

L’équipe Lotto Soudal vise la victoire d’étape, et le maillot jaune, ce samedi, et compte pour cela sur la pointe de vitesse de son sprinter australien Caleb Ewan.

«C’est un journée importante pour tout le monde, aussi pour les équipes des favoris pour le général. On est toujours un peu nerveux, surtout aujourd’hui, car il y a quelques difficultés sur le parcours. Notre objectif est de remporter l’étape avec Caleb Ewan», déclare Jens Keukeleire. «Caleb n’est pas quelqu’un qui a besoin d’un train de six coureurs pour le lancer, il lui suffit de prendre une bonne roue et d’arriver le plus frais possible à la flamme rouge. Ensuite, il est un des plus rapides du peloton. Il est vraiment en forme», dit Jens Keukeleire, un des coureurs Lotto Soudal chargés d’épauler le sprinter australien de la formation belge.