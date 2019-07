Huit morts sur les routes belges en ce début de week-end

Mortel début de week-end sur nos routes. Entre vendredi soir et samedi matin, huit personnes ont été tuées.

Le bilan de ce premier week-end de juillet est particulièrement lourd sur les routes en Belgique. Rien qu’entre vendredi soir et dimanche matin, huit personnes ont perdu la vie.

Le premier accident est survenu à Messancy, en province de Luxembourg, vers 0h30. Un conducteur de 28 ans a effectué un tout droit à hauteur d’un rond-point situé. Sa voiture a terminé sur le toit. Le jeune homme a perdu la vie dans cet accident.

À Amay, en province de Liège, vers 3h, une Flémalloise a perdu le contrôle de sa voiture, qui s’est enroulée autour d’un poteau.

Vers 5h45, Rotem n automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, qui a franchi la haie d’une habitation avant de s’encastrer dans la façade du bâtiment inoccupé à Dilsen-Stokkem, en province de Limbourg. La voiture a pris feu et les pompiers ont dû intervenir.

À Kortessem, en province de Limbourg, une Audi avec cinq personnes à bord a violemment percuté un café situé à un croisement de deux nationales. Aucun occupant de la voiture n’a survécu au choc.

Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, immatriculé à l’étranger, et n’a pu éviter le café Den Hoek, situé au carrefour de la Dorpsstraat et la Tongersesteenweg. Quatre hommes et une femme sont décédés. Les dégâts au bâtiment sont considérables.

Les services de secours ont été appelés vers 6h15. Le véhicule a été évacué avec les victimes. Une équipe spécialisée sera chargée d’extraire les cadavres.

«L’identité des occupants n’est pas encore connue. La voiture venait de Tongres et roulait à vive allure», a commenté le bourgmestre de Kortessem, Tom Thijsen.