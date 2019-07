Wallonie: le Comité d'experts sur le climat appelle à plus d'ambition climatique pour 2030

(Belga) Le Comité wallon d'experts pour le climat s'inquiète, dans un nouvel avis publié samedi, d'un manque de politiques et mesures concrètes de décarbonation de l'économie wallonne et recommande d'adopter des objectifs climatiques plus ambitieux pour 2030 au niveau wallon.

Dans son dernier avis, la quatrième après ceux des 11 juin 2018, 14 juin 2018 et 22 février 2019, ce comité d'experts mis en place par le gouvernement wallon en vertu du décret "climat", constate que les budgets d'émission relatifs aux périodes 2023-2027 et 2028-2032 que le gouvernement wallon était tenu d'adopter ne l'ont pas été. Il plaide dès lors pour une adoption rapide de ces budgets, "en même temps qu'une révision profonde du projet de Plan wallon pour l'Energie et le Climat (PWEC)". S'agissant des différents secteurs d'émissions de gaz à effet de serre (GES), les experts wallons constatent "une véritable absence" de mesures visant à soutenir les objectifs ambitieux de réduction d'émission de GES dans les secteurs industriels non soumis au système européen d'échange de quota d'émissions (ETS). Dans la production d'électricité, le Comité suggère d'adopter au plus vite "un cadre clair" pour le développement de l'éolien et du solaire photovoltaïque. Pour l'agriculture et les forêts, il constate une absence d'ambition alors qu'il s'agit pourtant de secteurs clés pour la décarbonation à long terme. Enfin, le Comité wallon d'experts pour le climat attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de mieux intégrer les aspects sociaux dans le PWEC. "En particulier, la mise en place d'une transition juste et équitable vers une société décarbonée nécessite une planification plus détaillée des mesures à prendre en termes de formation, reconversion et développement des compétences, ainsi que de lutte contre la précarité énergétique", souligne l'avis. (Belga)