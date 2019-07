Wimbledon - Verdasco, le futur adversaire de Goffin: "C'est un joueur plein de qualités"

(Belga) Fernando Verdasco (ATP 37). Tel est l'adversaire qui se dressera désormais entre David Goffin (ATP 23) et une première accession en quart de finale à Wimbledon, après la victoire épique du Liégeois contre le Russe Daniil Medvedev (ATP 13), vendredi. L'Espagnol, 35 ans, a battu pour sa part 6-4, 7-6 (7/1), 6-4 l'Italien Thomas Fabbiano (ATP 89).

"Je pense que l'expérience m'a aidé, mais sur gazon plus qu'ailleurs, il faut très bien jouer", a-t-il confié à la presse de son pays. "Les matches se décident sur quelques points. Mais je suis très satisfait de mon attitude et de la solidité que j'ai affichée. J'ai dû sauver plusieurs balles de break dans le premier set et dans le deuxième, j'ai joué un excellent tie-break. La dernière fois que je me suis qualifié pour les quarts de finale ici, c'était en 2013 contre Murray (il avait même mené deux sets à zéro, ndlr). Et ce serait génial de le refaire", Pour y parvenir, Fernando Verdasco devra donc couper l'herbe sous le pied de David Goffin lundi dans l'enceinte du All England Club. Et le gaucher de Madrid sait que ce ne sera pas une mince affaire. "En huitième de finale d'un tournoi du Grand Chelem, il ne faut pas s'attendre à recevoir des friandises", a-t-il poursuivi de manière très imagée. "Goffin est un joueur plein de qualités, qui occupe un place de choix au classement depuis pas mal de temps. Il est très solide du fond du court, tant en coup droit qu'en revers, il se déplace très bien et il sait faire beaucoup de choses avec une balle. Cela s'est encore vu contre Medvedev. Je m'attends donc à un match très dur, mais je me sens bien physiquement et le fait d'avoir gagné en trois sets aujourd'hui va me permettre de tout donner." (Belga)