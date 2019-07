Wimbledon: Djokovic perd un set en cours de route mais se hisse en huitièmes

Numéro 1 mondial et quadruple vainqueur sur le gazon de l’All England Club, Novak Djokovic, a dû s’employer pour battre le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 48) au 3e tour de Wimbledon.

Le Serbe, 15 tournois du Grand Chelem au palmarès, s’est finalement imposé en quatre sets: 7-5, 6-7 (5), 6-1 et 6-4 après 2 heures et 59 minutes de match.

Les deux premiers sets, très serrés, ont vu les deux joueurs se rendre coup pour coup. Le jeu décisif du deuxième aura été le point d’orgue de cet affrontement, le Polonais enchaînant les points spectaculaires, notamment à la volée, afin de recoller à une manche partout.

Mais Hurkacz, 22 ans et qui n’avait jamais joué un 3e tour d’un tournoi majeur, n’a pas pu tenir la distance. Djokovic a fait parler son expérience et, malgré 39 fautes directes sur l’ensemble du match, il a empoché les troisième et quatrième sets.

Le Serbe, 32 ans, affrontera le vainqueur du duel entre deux jeunes joueurs du circuit: le Canadien Felix Augier-Aliassime (ATP 21) et le Français Ugo Humbert (ATP 66).