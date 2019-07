À 34 ans, Jakob Fuglsang (Astana) est dans la forme de sa vie. Le Danois a été impressionnant durant la première partie de la saison. On se souvient d’ailleurs de son solide succès à Liège-Bastogne-Liège et ses mano a mano avec Julian Alaphilippe aux Strade Bianche et à l’Amstel Gold Race.