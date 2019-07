Des changements de dernières minutes aux Ardentes

Des changements de programmation sont prévus pour les journées de vendredi et dimanche au festival Les Ardentes, à Liège, après une première journée qui a rassemblé beaucoup de monde et s’est déroulée sans encombre, jeudi.

Jeudi, le festival affichait complet, les têtes d’affiche tels qu’Aya Nakamura, Ninho ou encore Nekfeu ayant attiré un maximum de monde.

Les autres jours du festival ne sont pas loin d’être «sold out» non plus, avec notamment la présence des Black Eyed Peas vendredi soir sur la scène du Parc. Le groupe revient sous forme de trio pour interpréter ses plus grands tubes.

Au désespoir de certains mélomanes, le rappeur français Timal ne pourra quant à lui finalement pas être présent aux Ardentes. Il est remplacé au programme de vendredi par l’«empereur de la crasserie» Alkpote. «Même heure. Même scène», indiquent les organisateurs sur la page Facebook du festival.

Il en est de même pour Lil Uzi Vert dimanche, puisqu’il annule sa tournée européenne. C’est Migos qui montera sur scène à sa place.