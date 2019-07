Le débrief du jour: Un ex-Bleu à Anderlecht | Enfants hospitalisés lors d’un camp | Inquiétude chez Proximus

Un transfert d’envergure au Sporting d’Anderlecht; une dizaine d’enfants hospitalisés lors d’un camp Patro à Amblève; des craintes syndicales lors de la restructuration chez Proximus: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce vendredi.

1. Anderlecht recrute Samir Nasri

L’ancien international français Samir Nasri, ex-équipier de Vincent Kompany à Manchester City, est un nouveau joueur d’Anderlecht.

2. Des enfants hospitalisés lors d'un camp à Amblève

Durant la nuit de jeudi à vendredi, une vingtaine de membres du Patro de Sainte-Marie (Libramont) ont subi ce qui pourrait être une intoxication alimentaire, alors qu’ils sont actuellement en camp dans la commune d’Amblève.

3. Inquiétude chez Proximus

Les syndicats de Proximus sont inquiets ce vendredi à la suite d’une invitation qu’ils ont reçue pour une réunion jeudi prochain.

4. Négociations en Wallonie: place aux détails

La note finale reprenant les lignes directrices que le PS et Ecolo comptent présenter aux parlementaires, dans l’espoir de dégager une majorité pour la constitution des gouvernements wallon et de la FWB, touche au but.

5. Prison pour Dieudonné

Le polémiste Dieudonné M’Bala M’Bala, soupçonné notamment d’avoir détourné plus d’un million d’euros de recettes non comptabilisées de ses spectacles, a été condamné ce vendredi à Paris.

