Les Amis de Tournai prennent un sérieux coup de jeune…

Sans pour autant renier l’héritage de leur riche passé, les Amis de Tournai jouent désormais la carte de la modernité.

De mémoire de Tournaisien il y a belle lurette qu’on n’avait pas assisté à un tel dépoussiérage au sein du Royal syndicat d’initiatives (ASBL) de la société scaldéenne.

Certes, un vent de renouveau commençait à souffler sous la présidence du regretté Patrick Desauvage auquel la grande faucheuse ne laissa malheureusement pas le temps d’aller jusqu’au bout de ses rêves.

Au fil des cinq années qui se sont écoulées depuis son décès, le vent de renouveau a forci et les Amis s’organisent pour que les changements soient désormais perceptibles lors des prochaines manifestations qu’ils mettront sur pied. À commencer par le week-end de «Tournai et ses cortèges», les 6, 7 et 8 septembre prochains. Ces manifestations sont désormais intégralement gérées par l’ASBL, à l’exception de la procession qui s’intégrera toutefois harmonieusement dans le programme. Nous reviendrons en temps utile sur ce dernier, mais sachez que la volonté des organisateurs consiste, cette année, à gommer les temps morts entre les différents… temps forts de ces trois journées. Cela, en invitant notamment davantage de formations musicales à se produire sur le pavé tournaisien et en renouant avec la tradition - dont beaucoup regrettaient la disparition - des traditionnels taptoe.

Nous reviendrons par le détail sur le programme de ces festivités que les Tournaisiens continuent à appeler «Les Quatre cortèges» comme sur celui de toutes les autres manifestations ultérieures qui, elles aussi, subiront un lifting afin de répondre davantage aux attentes du public actuel. Un exemple? «Tournai des saveurs», du 11 au 13 octobre, accueillera des ateliers de cuisine intergénérationnels où les plus âgés seront invités à transmettre leur savoir-faire aux plus jeunes… Dans le cadre de ce dernier salon, précisons que les Amis de Tournai proposeront, avec l’aide de 5 chefs reconnus de la région, un repas de la solidarité pour une centaine de convives.

Leur cœur est plus que jamais rouge et blanc...

Parmi les signes du renouveau des Amis de Tournai, on retiendra en premier lieu, l’entrée de 19 nouveaux (jeunes) postulants au sein du groupe.

Autre signe extérieur de modernisation: la refonte complète du site Internet, beaucoup plus dynamique et interactif que par le passé, et la mise en place d’une page Facebook.

On retiendra également que les Amis ont décidé de mettre encore davantage leur cœur «Rouge et blanc» en avant. Cela, par exemple, en développant des partenariats avec des acteurs locaux dans le cadre de l’organisation des différentes manifestations. L’appel récemment lancé sur les réseaux sociaux et dans la presse pour le recrutement de figurants pour les cortèges s’inscrivait déjà dans cette logique. Il a, semble-t-il, remporté un franc succès.

Renouveau encore pour le salon Tournai la page qui reviendra dans la Halle-aux-draps les 8, 9 et 10 novembre prochains avec pour marraine et parrain, Louise Flipo et Bruno Delmotte. Celui-ci fera la part belle au picard ainsi qu’au numérique.

Si vous souhaitez, à votre tour, vous lancer dans l’aventure des Amis de Tournai, vous pouvez remplir le formulaire ad hoc sur leur site internet ou donner un petit coup de fil au 069/22 93 19; la famille - qui comprend aujourd’hui 52 membres - ne demande qu’à s’agrandir.

Toutes les infos sur le site www.lesamisdetournai.be