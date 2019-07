Un Tournaisien sous mandat d’arrêt après avoir frappé sa compagne hospitalisée

Le Tournaisien de 25 ans qui a été interpellé mercredi après avoir porté des coups à sa compagne hospitalisée au CHwapi a été placé sous mandat d’arrêt. Le juge d’instruction du Parquet, M. Blondiau, a retenu trois chefs d’inculpation: coups et blessures volontaires, harcèlement et vol (avec violence) d’un GSM et d’un ordinateur.

L’individu, défavorablement connu de la justice, s’est rendu ce mercredi vers midi à la clinique où se trouvaient sa compagne et leur bébé. En présence de membres du personnel médical, il s’est montré violent à l’égard de la jeune femme, née en 1994. Cette dernière est en incapacité de travail pour une semaine.

Le jeune Tournaisien sera finalement intercepté dans le courant de l’après-midi par la police locale. «Les faits sont relativement graves. Devant un tribunal correctionnel, il risquerait une peine d’une à deux années de prison,» a commenté le Procureur du roi Delhaye.