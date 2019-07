La Belgique et les Pays-Bas scellent l’achat de douze navires contre les mines

La Belgique et les Pays-Bas ont signé le contrat d’achat en commun de douze navires de lutte contre les mines de nouvelle génération destinés à leurs marines.

Les deux entreprises françaises qui ont remporté le marché, qui représente environ 1,1 milliard d’euros, assureront une part significative de la production sur le territoire belge.

Cette cérémonie de signature du «Common Replacement of the Mine Counter Measure Capability» (MCMC) a associé, au Palais d’Egmont, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Didier Reynders, la secrétaire d’État néerlandaise à la Défense, Barbara Visser et les directeurs généraux du consortium Naval Group & Eca-Robotics Sasu, Hervé Guillou et Guénaël Guillerme.

je suis heureux et fier que nous venons de signer le contract pour l'achat de 6 nouveaux chasseurs de mines pour @TheBelgianNavy @BelgiumDefence 🇧🇪🤝🇳🇱 avec @Barbara_Visser1 @navalgroup et @ECA_Group 🇫🇷 @NATO pic.twitter.com/3BZGJSJFLH — didier reynders (@dreynders) 5 juillet 2019

C’est ce consortium français qui a obtenu, par le biais de sa co-entreprise de droit belge, Belgium Naval & Robotics (BNR), le contrat de fourniture des douze chasseurs de mines équipés de leurs systèmes de drones aux marines belge et néerlandaise.

Équipés au total d’une centaine de «tools» (drones), constituant une dizaine de systèmes, six navires sont destinés à la marine belge, les autres allant à son homologue néerlandaise.

Après une phase de design, BNR lancera la phase de production des navires et des systèmes de drones, avec une première livraison attendue en 2023.

Belgium Naval & Robotics réalisera en Belgique une part significative du contrat, notamment la production de certains équipements du navire et de tous les drones navals.

La maintenance des navires sera réalisée à Zeebrugge en partenariat avec Flanders Ship Repair (FSR). La maintenance des drones navals sera aussi réalisée dans la ville de Flandre occidentale en fonction des besoins du client.

Tant M. Reynders que Mme Visser ont souligné leur ambition de faire de ces nouveaux vaisseaux des références au niveau international.