Collision mortelle, détresse d’une infirmière, mise en garde contre le GHB: dix histoires marquantes dans vos régions

Un accident mortel pour le pilote d’une Vespa, l’appel au secours d’une infirmière sur Facebook, la mésaventure d’une étudiante droguée en soirée: Voici une sélection de dix histoires marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

1 Collision mortelle entre une Vespa et une voiture

Un couple de septuagénaires nés en 1941 pour l’un et 1946 pour l’autre se trouvait sur une Vespa en venant de Mozet par la rue de Loyers. C’est alors qu’est arrivée une voiture se dirigeant vers Wierde. Le conducteur de la voiture a tenté d’éviter la Vespa mais l’a malgré tout percutée de plein fouet. La collision a fait un mort et une blessée très grave.

À LIRE | Un mort et une blessée grave dans une collision à Mozet

2 Un enfant autiste renvoyé de son stage après deux heures

Lundi matin, alors qu’elle déposait sa petite fille à un stage, Virginie a évoqué avec les moniteurs le handicap de son fils (Gauthier est autiste) et ses difficultés à lui trouver des stages adaptés. Les moniteurs ont proposé de prendre en charge le garçon mais, après deux heures, Virginie a dû aller rechercher son fils. Elle a l’impression qu’on lui a donné de fausses excuses.

3 L’appel à l’aide d’une jeune infirmière marchoise

Céline Depas a créé le compte Facebook «Action personnel Vivalia» pour dénoncer les conditions de travail actuelles du personnel des soins de santé. Le groupe a fait 630 adhérents en un mois. Analyse d’un phénomène.

À LIRE | Une jeune infirmière de Marche crie au secours à Vivalia

4 Une étudiante met en garde contre le GHB en soirée

L’Arlonaise Charlotte Wouters raconte sa mésaventure vécue lors d’une soirée estudiantine. L’étudiante en biologie de 18 ans estime avoir reçu de la drogue dans son verre.

5 Un Virtonais reçoit sa déclaration d’impôts en néerlandais

Comme 15 000 autres personnes, Jean Bernard, de Virton, a reçu par erreur une partie de sa déclaration d’impôts 2019 en néerlandais. Une erreur du SPF Finances.

À LIRE | Des milliers de déclarations d’impôts envoyées en néerlandais

6 Une intervention policière fait polémique à Bruxelles

Des voyageurs choqués par une intervention de la police des chemins de fer ont posté dès lundi soir sur Twitter des vidéos d’un contrôle policier à la gare du Midi, à Saint-Gilles, à l’issue duquel un homme a été maîtrisé au sol, selon une information reprise mardi par différents médias.

7 Un baigneur se noie dans la Meuse

Lundi, un SDF Namurois âgé de 56 ans a sombré dans les eaux mosanes à hauteur de la plage d’Amée, non loin de la péniche amarrée dans le fleuve. Un autre nageur, qui l’accompagnait, l’a vu couler et a immédiatement appelé à l’aide. Une heure plus tard, les plongeurs de la zone NAGE ont repêché le corps sans vie du baigneur.

À LIRE | Namur : un quinquagénaire meurt noyé dans la Meuse à Jambes

8 Un jeune ouvrier meurt coincé dans une machine

Un jeune homme de 28 ans est décédé lundi matin en se coinçant dans une machine sur son lieu de travail, a indiqué le parquet de Liège. L’usine concernée, Euroquartz à Hermalle-sous-Argenteau (province de Liège), a été mise à l’arrêt à la suite de l’événement.

À LIRE | Un ouvrier de 28 ans perd la vie en voulant réparer une machine

9 Décoré pour avoir sauvé une mère et ses enfants

Lors de sa rencontre annuelle, la fédération provinciale des médaillés de Belgique a remis ses distinctions. Parmi les personnes mises à l’honneur, Jule Frerotte qui, en novembre dernier a fait preuve de courage pour venir en aide à une famille en difficulté. Ce jour-là, Jule quitte son job d’étudiant. Il passe par Jambes et l’un des passages à niveau. Là, il aperçoit une voiture en difficulté sur les voies.

10 Un frontalier empêché d’entrer directement en école de kiné

Matteo Cachard, 18 ans, a reçu son CESS. L’étudiant arlonais ne peut s’inscrire directement dans une école de kiné et va devoir passer par un tirage au sort. Son tort: habiter en France… à 400 m de la frontière belge. Son papa témoigne de son désarroi.