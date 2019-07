Décès d’une femme de 56 ans à Neupré: son compagnon «toujours suspecté»

À la suite de la découverte mercredi soir du corps d’une femme âgée de 56 ans à son domicile de Neupré (province de Liège), son compagnon a été entendu jeudi par la police, a confirmé vendredi la porte-parole du parquet de Liège, Catherine Collignon.

Cette dernière précise que l’homme est «toujours suspecté» mais préfère rester prudente sur la communication dans ce dossier, les éléments de l’enquête étant qualifiés de «troublants».

Les circonstances du décès ne sont pas encore clairement établies, mais celui-ci résulterait bien d’un acte criminel.

L’enquête est menée par la police judiciaire fédérale de Liège.

Selon ses propres déclarations, le compagnon de la victime, un jeune homme de 33 ans, aurait découvert le corps de la quinquagénaire gisant sans vie dans le hall d’entrée de la maison. Le parquet liégeois reste toutefois prudent, précisant que «le compagnon est toujours suspecté».

«Certains éléments sont troublants. Ce n’est pas une enquête facile; on attend un retour de l’autopsie pour préciser les faits. On y verra peut-être déjà plus clair. La juge d’instruction est de son côté en réunion avec les enquêteurs», a déclaré vendredi matin Mme Collignon.

Selon plusieurs médias, qui se réfèrent aux constatations du médecin légiste envoyé sur place, la victime aurait été frappée à de multiples reprises à l’aide d’un objet contondant. Il serait question d’une batte de base-ball.

Le parquet liégeois pourrait communiquer davantage d’informations dans l’après-midi.