VIDÉO | Patrick Lefevere: «Ne pas reprendre Philippe Gilbert a été très dur émotionnellement»

Interrogé avant le Grand Départ du Tour de France, le manager de l’équipe Deceuninck-Quick Step assure que la non-sélection de Philippe Gilbert n’a pas été un choix facile. Et laisse une porte ouverte au coureur liégeois.

Avec un Grand Départ organisé en Belgique, Patrick Lefevere ne pouvait pas échapper à la question: pourquoi Philippe Gilbert n’a-t-il pas été sélectionné pour ce Tour de France?

+ À LIRE | Philippe Gilbert et Deceuninck-Quick Step: divorce confirmé

Face aux journalistes présents pour la conférence de présentation d’hier jeudi, le patron de Deceuninck-Quick Step n’a pas eu trop de mal à répondre à la question.

«Ça n’en a peut-être pas l’air mais j’ai un cœur, sourit Patrick Lefevere. Émotionnellement, c’était un choix très dur à faire car je connais les mérites et le palmarès de Philippe. J’aime bien Philippe mais c’est une décision que nous avons prise après avoir fait un tour de table plusieurs fois avec la direction sportive. C’est comme ça.»

Rappelant que son rôle est aussi de s’assurer que l’émotionnel n’influencent pas les décisions importantes de ce type, Patrick Lefevere reste serein sur les choix opérés avant ce Tour de France. Et le manager de souligner que ce n’est finalement pas lui qui a décidé «de diminuer de 9 à 8 le nombre de coureurs par équipe.»

+ À LIRE | Julian Alaphilippe veut le jaune, rapidement

Quant à savoir si Philippe Gilbert restera toujours chez Deceuninck-Quick Step l’année prochaine, Patrick Lefevere ne veut plus trop s’avancer. «Ça dépend de lui et son manager. Moi, je lui en ai parlé et j’ai écouté ce qu’il avait à me dire mais il n’est pas encore revenu vers moi. Malheureusement, les agents mettent la pression sur les équipes dès le mois de février et ils veulent tout tout de suite.»