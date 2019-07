Le mariage de rêve de Sophie Turner et Joe Jonas

Le 29 juin dernier, Joe Jonas (Jonas Brothers) et Sophie Turner (Sensa Stark dans «Game of Thrones») se sont mariés dans le sud de la France. Instagram@SophieT

Déjà mariés à Las Vegas au mois de mai, l’actrice Sophie Turner (Sensa de «Game of Thrones») et Joe Jonas (un des trois Jonas Brothers) se sont à nouveau dits oui lors d’une cérémonie réunissant familles et amis dans le sud de la France.

Le 1er mai, Joe Jonas passait la bague (bonbon) au doigt de sa fiancée, la comédienne Sophie Turner. C’était à Las Vegas, un sosie d’Elvis présidait la cérémonie et seuls quelques amis servaient de témoins. Ils avaient alors promis qu’ils se rattraperaient avec une grande fête réunissant leurs familles et amis dans le sud de la France.

C’est aujourd’hui chose faite puisque les amoureux se sont (re)mariés au Château Martinay, un sublime domaine provençal à Carpentras.

Une robe Louis Vuitton

Le premier cliché de la cérémonie a été posté par Sophie Turner sur son compte Instagram avec la mention «Mr & Mrs Jonas».

Le créateur de la magnifique robe, Nicolas Ghesquière, qui officie chez Louis Vuitton a lui aussi posté un cliché de Sophie Turner juste avant de se montrer à ses invités et à son mari.