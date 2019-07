European Tour - Nicolas Colsaerts 54e après le 1er tour de l'Open d'Irlande, Detry 68e, Pieters 132e

(Belga) Nicolas Colsaerts, Thomas Detry et Thomas Pieters espéraient un meilleur départ jeudi à l'Irish Open de golf, épreuve de l'European Tour dotée de 7 millions de dollars qui se dispute à Lahinch en Irlande.

Colsaerts, 20e du Masters d'Andalousie dimanche, occupe la 54e place après avoir signé quatre birdies et trois bogeys. Avec une carte de 69, il compte six coups de retard sur Padraig Harrington, vainqueur en 2007 et lauréat de trois majors. L'Irlandais possède une longueur d'avance sur le Sud-Africain Zander Lombard. Thomas Detry, huitième à Sotogrande le week-end dernier, s'est lui aligné sur le par avec 70 coups après quatre birdies, un double bogey et deux bogeys. Il occupe actuellement la 68e place. Thomas Pieters est pour sa part largué à la 132e place. L'Anversois, déjà assuré de disputer l'Open Championship, a terminé sa journée en 73 coups. Classement après le 1er tour: 1. Padraig Harrington (Irl) 63 -7 2. Zander Lombard (AfS) 64 3. Mikael Lorenzo-Vera (Fra) 65 . Thorbjørn Olesen (Dan) 65 . Chris Paisley (Ang) 65 . Eddie Pepperell (Ang) 65 . Hyowon Park (CdS) 65 . Wade Ormsby (Aus) 65 . Lee Slattery (Eng) 65 10. Ian Poulter (Ang) 66 . Lee Westwood (Ang) 66 . Martin Kaymer (All) 66 . Abraham Ancer (Mex) 66 . Robert Macintyre (Eco) 66 . Cormac Sharvin (IdN) 66 . Shane Lowry (Irl) 66 . Oliver Wilson (Ang) 66 . Gavin Green (Mal) 66 ... 54. Nicolas Colsaerts (Bel) 69 68. Thomas Detry (Bel) 70 132. Thomas Pieters (Bel) 73