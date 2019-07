Bundesliga - Le Serbe Neven Subotic poursuit sa carrière à l'Union Berlin

(Belga) Le défenseur serbe Neven Subotic a acté son retour en Bundesliga en s'engageant pour deux ans avec l'Union Berlin, a annoncé le club promu dans l'élite du football allemand jeudi sur son site internet. Subotic, 30 ans, quitte donc Saint-Etienne après une expérience d'un an et demi.

Subotic est bien connu en Allemagne. Le défenseur a porté les maillots de Mayence (2007-2008) et de Cologne (2017-2018) mais s'est surtout distingué avec le Borussia Dortmund (2008-2017) avec qui il a disputé 263 rencontres et remporté deux titre de champion (2011 et 2012), deux Coupes d'Allemagne (2012 et 2017) et deux Supercoupes d'Allemagne (2014 et 2015). "Subotic est un footballeur extraordinaire qui a montré sa classe au plus haut niveau", a affirmé Oliver Rhunert, directeur sportif de l'Union Berlin. "Je suis très heureux d'avoir eu la possibilité d'attirer un joueur avec cette expérience à Berlin. Je suis certain qu'il tirera l'équipe vers le haut", a-t-il ajouté. . (Belga)