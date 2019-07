Wimbledon - Andy Murray réussit son retour en double

(Belga) Double vainqueur de l'épreuve en simple, en 2013 et 2016, Andy Murray a réussi son retour jeudi au tournoi de tennis de Wimbledon. L'Ecossais de 32 ans était absent l'an dernier en raison de sa blessure à la hanche qui le handicapait depuis 2017 et qui a nécessité une opération en 2018 et une seconde en début d'année. Il a décidé cette année de ne jouer que les doubles messieurs et mixtes.

Associé au Français Pierr-Hugues Herbert, Murray s'est qualifié jeudi pour le 2e tour du double messieurs. Le duo franco-britannique a éliminé le duo composé par le Roumain Marius Copil et le Français Ugo Humbert 4-6, 6-1, 6-4, 6-0. La fin de rencontre s'est joué sous le toit couvert pour la première fois au-dessus du court N.1. Murray, retombé à la 227e place en simple et qui figure à la 148e place en double, jouera le mixte avec l'Américaine Serena Williams. (Belga)