Gianfranco Zola quitte Chelsea

L’arrivée de Frank Lampart au poste d’entraîneur principal de Chelsea pousse Gianfranco Zola vers la sortie.

L’Italien, légende des Blues, ne poursuivra pas son aventure à Londres, a fait savoir Chelsea dans un communiqué. Zola avait officié en tant qu’adjoint de Maurizio Sarri sur le banc de Chelsea la saison dernière.

Surnommé ‘Magic Box’ lorsqu’il était joueur, Zola a défendu les couleurs de Chelsea de 1996 à 2003 pour un total de 312 matchs et 80 buts. Durant sa carrière, le Sarde a également porté le maillot de Naples, Parme et Cagliari. En tant qu’entraîneur, il a guidé West Ham United, Watford et Birmingham City.