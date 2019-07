Roger Federer se qualifie pour le 3e tour

Roger Federer s’est qualifié pour le 3e tour du tournoi de tennis de Wimbledon après sa victoire jeudi en trois sets 6-1, 7-6 (7/3), 6-2 et 1h37 face au Britannique Jay Clarke, 169e mondial, et poursuit donc sa quête d’un 21e Grand Chelem et d’une 9e victoire sur le gazon londonien.

Le Suisse n’avait a priori pas grand-chose à craindre de ce match face à un joueur invité par les organisateurs. Le premier set a largement confirmé ce sentiment, expédié 6-1 en 28 minutes. Et puis le Britannique s’est mis à contester franchement l’autorité du Maître dans le 2e set, le poussant jusqu’au tie-break. L’octuple lauréat à Wimbledon a parfaitement répondu au challenge, repassant même un coup d’accélérateur dans la dernière manche.

Le Suisse n’a perdu qu’une seule fois à Wimbledon face à un joueur britannique, Tim Henman en 2001 en quarts de finale.

Il affrontera au prochain tour la vainqueur du choc franco-français entre Lucas Pouille et Grégoire Barrère.