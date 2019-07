Le Néerlandais Arjen Robben met un terme à sa carrière de joueur

Le redoutable mais fragile ailier Arjen Robben arrête sa carrière de joueur de football. L’ancien international néerlandais (96 caps, 37 buts), âgé de 35 ans, a annoncé sa décision jeudi par communiqué de presse.

Robben avait déjà fait ses adieux au Bayern Munich au terme de la saison, après avoir passé dix saisons en Bavière. Il avait laissé ouverte l’option de jouer dans un autre club. Elle a été refermée.

Le vif-argent Robben a débuté sa carrière au FC Groningue (jan-juin 2002) avant de rejoindre le PSV (2002-04), puis d’aller à Chelsea (2004-07), au Real Madrid (2007-09) et enfin au Bayern Munich.

Robben a joué la finale Mondial 2010 perdue 1-0 contre l’Espagne à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a aussi pris la 3e place du Mondial 2014 au Brésil.

Le 10 octobre 2017, il a disputé son dernier match international contre la Suède. L’équipe néerlandaise s’était imposée 2-0 grâce à deux buts de Robben.

Au cours d’une carrière riche de 602 rencontres, mais aussi de très nombreuses blessures, Robben a inscrit 209 buts et donné 158 assists.

Il a remporté les titres de champion national avec le PSV (2003), Chelsea (2005 et 2006) le Real (2008) et surtout le Bayern à 8 reprises (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019). Il compte aussi une Ligue des champions en 2013 à son palmarès.

Parmi de très nombreuses distinctions individuelles figure celle de Sportif de l’Année aux Pays-Bas en 2014.