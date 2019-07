INTERVIEW | Frans Mintjens était équipier de Merckx: «À trois pour une place et c’est moi qu’Eddy a choisi»

Frans Mintjens n’oubliera jamais le jour où il est devenu l’équipier d’Eddy Merckx, ni le Tour 1969 qu’il a gagné avec son «patron».

Il faut s’enfoncer dans les bois de Westmalle. Derrière des hautes haies se cachent d’énormes villas. Devant l’une d’elles, deux chiens montent la garde. La grille s’ouvre soudain. Frans Mintjens est là, souriant. Son humilité et sa gentillesse tranchent avec le luxe de l’endroit. Il a fait fortune dans le commerce de meubles. Jamais, il n’en fera mention au cours du long entretien qu’il nous accordera. Il optera pour une tasse de café et deux gros morceaux de tarte, quitte à délaisser la célèbre bière locale. «Je dois quand même faire un peu attention à ce que je dis», s’esclaffe celui qui a fait toute sa carrière au service du Cannibale.

Comment êtes-vous devenu l’équipier d’Eddy Merckx?

En 1968, Lucien Acou, le beau-père d’Eddy et manager de l’équipe de Belgique amateurs, m’a contacté. Je faisais partie d’une petite formation, sponsorisée par une entreprise de magasins de meubles. Et ça suffisait à mon bonheur. Je ne pensais pas à autre chose. Mais j’avais obtenu quelques résultats et il faut croire que j’avais tapé dans l’œil de Lucien. Il m’a en tout cas demandé d’aller avec lui aux Jeux olympiques de Mexico. Là, il m’a dit d’écrire une petite lettre à Eddy afin de lui faire part de mon intérêt, parce que c’est lui qui choisissait ses équipiers. Nous étions trois ou quatre pour une place. C’est moi qui ai été choisi.

Quel souvenir gardez-vous de votre première rencontre avec lui?

Je m’en souviens comme si c’était hier. Au retour de Mexico, je me suis rendu chez lui à Tervuren. Il m’a ouvert la porte. Il portait des vieilles pantoufles, style charentaises. Un peu comme un grand-père (il rit). C’était comique comme premier contact.

Étiez-vous nerveux?

Avant d’entrer, oui, bien sûr. Mais je me sens vite à l’aise partout où je vais. Lomme Driessens, son directeur sportif, et son manager Van Buggenhout étaient là aussi. On a pris un café, parlé de choses et d’autres. Eddy m’a dit qu’il connaissait mes résultats et que j’avais le profil pour l’aider. Puis, Van Buggenhout a pris la parole: «Voilà, on te propose 7 000 francs belges (NDLR: l’équivalent de 173€) par mois». Je n’avais aucune idée de ce que gagnaient les autres coureurs mais je n’ai pas hésité une seconde. C’était mon premier contrat. Je n’en ai jamais signé d’autre… Ce jour-là a changé ma vie. J’étais un jeune ket et, d’un coup, on me donnait tout le matériel ainsi que deux valises avec des vêtements, un costume, des chaussures, un peignoir, des chaussettes, des slips, des pantalons. Bref, tout. C’était incroyable pour un gars comme moi. Je me suis retrouvé dans les hôtels les plus luxueux… Franchement, cela dépassait ce que j’avais pu imaginer. Tout était fait pour que je me sente bien au sein de l’équipe, que je n’hésite jamais à mouiller le maillot.

Quel genre de leader était Eddy Merckx?

Un patron bienveillant. Il prenait soin de nous, si nous lui restions fidèles. À l’entraînement, il roulait comme tout le monde, sans chercher à se mettre devant. Bon, il était juste plus à l’aise que nous dans les bosses… Il est aussi entier et rancunier. Si vous lui jouez un vilain tour, il ne le vous pardonnera jamais. L’important est de savoir quelle place vous occupez. Moi, j’ai toujours été son serviteur. Ce n’est pas péjoratif. Ça m’a toujours satisfait. Ou bien tu roules pour toi, tu remportes des courses et tu rémunères tes employés. Ou bien tu te mets au service de quelqu’un qui te paye. Et tu gagnes avec lui. C’est la vie. Il faut accepter ce rôle.

Comment ça se passait quand la journée n’avait pas été bonne?

Quand on n’avait pas été à la hauteur, Eddy ne parlait pas beaucoup. Une fois, il m’est quand même tombé dessus après une étape. Il m’a lancé: «Franske, tu as roulé aujourd’hui? Je ne t’ai pas vu…» Il était resté très amical mais je vous assure que le lendemain je me suis bougé.

Comment était-il le matin d’une course?

Au fil des années, j’ai appris à le connaître. Quand il rigolait et faisait des blagues au petit-déjeuner, c’est qu’il n’était pas bien. À l’inverse, lorsqu’il disait qu’il avait mal partout, qu’il n’avait pas bien dormi, c’est qu’il était dans un grand jour et que tous les autres allaient souffrir.

En quoi vous impressionnait-il le plus?

Il ne paraissait jamais fatigué. Plus la course avançait, plus il était fort. Nous, on devait fatiguer les vrais grimpeurs avant les cols et il se chargeait du reste. On savait que si l’on faisait notre job correctement, il le gagnerait.

Vous avez fait toute votre carrière à ses côtés. Quel sentiment cela vous procure-t-il?

Beaucoup de fierté. Et il faut croire que j’ai toujours bien fait mon boulot, puisque nous avons raccroché notre vélo en même temps. On roulait 150-160 courses et deux grands Tours par an, sans oublier le Dauphiné, le Tour de Suisse, les classiques et deux critériums par jour. Ce devrait toujours être possible aujourd’hui. Je ne crois pas que le Tour soit plus difficile qu’il y a cinquante ans. Les vélos pèsent beaucoup moins, les vêtements sont plus légers et les routes plus accessibles. À l’époque, les routes des Strade Bianche, par exemple, étaient impraticables. Les coureurs sont également mieux protégés du public qu’à notre époque.

En quoi consistait exactement le job de serviteur – ce sont vos mots – d’Eddy Merckx?

Ce n’était pas un job facile mais plaisant. On devait se glisser dans les échappées, aller chercher les fuyards éventuels ou encore fatiguer les rivaux de Merckx. Notez que, parfois, Eddy n’avait pas besoin de tout ça. Quand il était en état de grâce, il faisait la course loin devant tous les autres et nous attendait à l’arrivée (il rit).

«Comment connaissaient-ils mon nom?» Frans Mintjens n’oubliera jamais le dernier jour de la Grande Boucle 1969. «Le matin, j’étais content parce qu’on touchait au but. En revanche, je pestais parce que j’étais crevé, que ça faisait trente jours que je roulais à bloc et je devais encore faire ce chrono, sourit-il. Mais, quand je suis entré sur le vélodrome de La Cipale, à Paris, je me suis laissé porter par le public. Les gens criaient: «Allez Frans, Allez le petit Belge!» Je me suis demandé comment ils connaissaient mon nom. Mais je me suis retourné et j’ai vu qu’il figurait en grand sur la voiture. C’était une sensation enivrante…. Un an plus tôt, j’étais un anonyme, je roulais dans mon coin sans imaginer devenir professionnel. Et là, j’avais droit à un accueil royal.» «On a bu un coup avec le Premier ministre…» Cette journée d’euphorie s’est poursuivie longtemps après la course. «Nous sommes montés sur le podium. On a reçu une casquette jaune, on avait tout gagné. Puis, on est allé manger et boire un coup avec le Premier ministre… Comme j’ai le contact assez facile, je lui ai demandé s’il ne pouvait pas faire en sorte que l’on paye moins d’impôts pendant un an. Il m’a répondu qu’il allait y réfléchir, mais je n’ai jamais rien vu venir…» Cinquante plus tard, Frans Mintjens décrit encore tout cela avec emphase.