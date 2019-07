Raul Albiol signe son retour en Espagne avec le Villarreal

Le défenseur international espagnol Raul Albiol, 33 ans, qui évoluait à Naples depuis 2013, va revenir en Espagne dans le cadre d’un transfert vers Villarreal, où il a signé pour trois ans, ont annoncé jeudi les deux clubs.

«Le Villarreal CF et la SCC Napoli ont trouvé un accord pour le transfert de Raul Albiol, qui jouera pour le + sous-marin jaune + pendant les trois prochaines saisons», a écrit sur son site internet le club établi dans la Communauté de Valence.

Selon la presse, l’opération s’élèverait à environ 5 millions d’euros.

Lui-même originaire de la région valencienne, Albiol a été formé au Valence CF avant de rejoindre en 2009 le Real Madrid.

Il a signé en 2013 à Naples, où il a évolué pendant six saisons, remportant une Coupe d’Italie en 2014.

L’expérimenté défenseur central aux 52 sélections, champion du monde 2010 et double champion d’Europe (2008, 2012) avec la «Roja», a d’ores et déjà été remplacé à Naples avec l’arrivée du Grec Kostas Manolas (AS Rome).